洪國限時促台撤代表處

暗示大陸投資780億 推動基建就業 洪都拉斯外交部上周宣布與台灣斷交，改與北京建交後，副外長加西亞（Antonio Garcia）前天宣布，台灣駐洪都拉斯代表處須於30天內撤離首都特古西加爾巴，又指給予時間足以「收拾行李離開」。對於台灣外交部長吳釗燮早前表示，若有任何責任絕對不會迴避，前立委郭正亮前天批評，吳釗燮任內已斷交7個邦交國，發表相關言論「真是丟臉丟到家」。

加西亞前天透過洪都拉斯電視台宣布，台灣須於大約一個月時間內撤離駐當地代表處，時間充裕程度足夠打包行李離開，而官方目標是讓台代表處人員有序及友善撤走，同時談及派遣外交使團赴陸，以及探索陸方可向當地提供甚麼大型項目等必要性。她暗示大陸或投資洪都拉斯100億美元（約780億港元），有望造福國內勞動人口。

洪方稱陸願收留學生 對於獲取台灣獎學金的學生，洪都拉斯外交部稱他們可轉往大陸繼續留學。對此，中國大陸外交部發言人毛寧前天曾稱，只要身在台灣的洪都拉斯學生有意轉到大陸學習，陸方願意全部接收，「大陸將成為他們溫暖的新家」。她重申陸方願意以陸洪建交為新起點，拓展兩國人民教育領域交流合作，促進彼此民心相通。

當被問及洪都拉斯在台灣總統蔡英文過境美國前與北京建交，是否北京向台美施壓，美國國務院副發言人帕特爾前天在記者會上未有正面回應，稱這是洪都拉斯主權決定。他強調蔡英文過境符合美政策、長年慣例及美台非官方關係性質，指摘北京經常為換取外交承認而作出承諾，卻未兌現。中國國家副主席韓正同日在北京會見洪都拉斯外長雷納，歡迎洪方加入「一帶一路」合作。

台前立委轟外長遲緩 在台灣，郭正亮批評吳釗燮反應遲緩。他指洪都拉斯在中美洲並非重要國家，最重要國家是巴拿馬及多明尼加共和國，當巴多兩國與台灣斷交的時候，吳釗燮就應該拉警報。他另提到前總統馬英九任內只失去岡比亞，時任外交部長林永樂已被民進黨要求下台，如今吳釗燮已斷交7個邦交國，對方還能說出「如果我有責任的話」，對此感覺十分丟臉。本報綜合報道

台灣駐洪都拉斯代表處須撤離當地首都特古西加爾巴（圖）。 吳釗燮