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校內遺失戒指 畢業生25年後終尋回
美國北卡羅萊納州男子萊斯欽斯基（John Leschinskey）於1997年，畢業於維珍尼亞理工大學。他求學期間曾在校內遺失一枚班級紀念戒指，且遍尋無果，令他一度以為戒指被偷。大學職員早前翻新排水系統期間發現該枚戒指，並在社交平台上多方詢問，讓萊斯欽斯基時隔25年與紀念戒指重逢。
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