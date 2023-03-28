福州揭幕 展逾千館藏 閩菜博物館 大飽口福眼福
福建省福州海峽奧體中心體育館閩菜文化博物館上周六正式開幕，為中國首個以閩菜為主題的博物館，集中展示閩菜文化，並為遊客提供研究、交流和服務等平台。
博物館總建築面積約為1.3萬平方米，共分為3層，展示逾1,000件館藏。第一及第二層是常規陳列展示區域，由「閩菜悠遠」、「正宗閩味」、「名店盛宴」及「傳播傳承」4部分組成，館方利用多維度打造具有閩都特色的閩菜歷史文化空間；第3層則是福宴館，有身穿古裝的工作人員走在古色古香的布景中，讓遊客親身體驗閩都文化。
中國八大菜系之一
博物館計劃不定期推出閩菜節氣宴、研學活動及講座等活動，向遊客更深入介紹閩菜歷史文化。閩菜為中國八大菜系之一，以烹製山珍海味著稱，是融合了閩南、閩北及客家等地方風味匯聚而成的特色菜系。本報綜合報道
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