書店宣揚 保護爬蟲類

邀專家為兒童講故事 冀消除恐懼 除貓咪和狗狗等動物外，爬蟲類動物亦是部分人鍾情的寵物種類，但甚少人懂得如何照顧牠們。美國明尼蘇達州西德盧斯一間書店上周六舉行讀書會，邀請關注爬蟲類人士，作為讀書會的嘉賓給現場的兒童們講故事，教育對方如何保護爬蟲類動物。

格勒斯納（Sarah Glesner）是當地一間有關爬蟲類動物繁殖和保護的非牟利組織的始創人，她獲邀在書店為兒童們講述了一隻烏龜因背上長有花園，被生物學家奪去自由的故事。

料下月續辦讀書會 在講完故事後，她拿出自己飼養的烏龜，並用類比的方式，提醒兒童不要隨意捕捉烏龜。書店計劃4月還會舉行數場讀書會。

格勒斯納表示，她曾在動物園的非牟利組織中，觀察到很多人不了解如何保護爬蟲類動物和兩棲動物，因此希望給這些人提供幫助，讓他們消除對上述動物的恐懼。而她本身亦有飼養數隻爬蟲類動物，包括球蟒、藍舌石龍子及東部箱龜等，牠們被格勒斯納收養前均面臨不同困境，其中東部箱龜被遺棄，當時只有一張字條寫着牠需要一個家，最終獲格勒斯納收養。本報綜合報道