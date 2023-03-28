兩岸國際

兩哈薩克人 被拒入韓後逃脫

南韓仁川機場警方周一表示，兩名哈薩克人上周五在仁川國際機場被拒入境後，越過機場圍欄逃走。警方翻查閉路電視追查行蹤，周日晚在大田市抓獲A某，並繼續追蹤B某行蹤。警方以違反《出入境管理法》為由，對落網的哈薩克人A某調查。（綜合報道）
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