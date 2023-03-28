3月28日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月28日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
兩哈薩克人 被拒入韓後逃脫
南韓仁川機場警方周一表示，兩名哈薩克人上周五在仁川國際機場被拒入境後，越過機場圍欄逃走。警方翻查閉路電視追查行蹤，周日晚在大田市抓獲A某，並繼續追蹤B某行蹤。警方以違反《出入境管理法》為由，對落網的哈薩克人A某調查。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230328-0328_00180_048/兩哈薩克人--被拒入韓後逃脫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc