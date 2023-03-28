兩岸國際

漢堡槍擊案兩死 月內第二宗

德國漢堡上周六深夜發生槍擊事件，造成兩名男子死亡。警方一共派出28輛警車到場，經初步調查，估計槍手首先連開數槍殺人，之後再吞槍自盡死亡。警方翌日稱正調查案件，拒絕就事件發表評論。漢堡對上一次槍擊事件是本月9日，造成7死8傷。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc