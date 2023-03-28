漢堡槍擊案兩死 月內第二宗

德國漢堡上周六深夜發生槍擊事件，造成兩名男子死亡。警方一共派出28輛警車到場，經初步調查，估計槍手首先連開數槍殺人，之後再吞槍自盡死亡。警方翌日稱正調查案件，拒絕就事件發表評論。漢堡對上一次槍擊事件是本月9日，造成7死8傷。（綜合報道）