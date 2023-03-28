英最大陸上油田洩漏 污染海洋毀候鳥天堂

西歐最大陸上油田、位於英格蘭多塞特郡的威奇法姆油田（Wytch Farm）周日發生漏油事故，200桶包含石油的儲油層液體流入普爾港（Poole harbour）。當局宣布發生重大事故，強調情況已得到控制，清理工作持續進行中，呼籲民眾不要在周邊地區進行水上活動。

200桶液體流入普爾港 普爾港務局指，洩漏事件發生在奧厄斯灣（Owers Bay）其中一個井場內，已即時關閉相關管道及設置圍柵。儲油層液體大約85%為水，15%為石油。當局呼籲接觸到洩漏物的人，應立即用肥皂和水清洗，民眾亦不要到普爾港周邊地區游泳。

涉事的英法石油公司佩朗科（Perenco）表示，任何洩漏都極其嚴重，已經啟動事故管理程序，以阻止洩漏和進行清理工作，並且將全面調查事件。涉事油田自1979年開始營運，是歐洲最大的陸上油田之一，每天可生產1.4萬桶石油，自2011年起由佩朗科接管營運。

當地保守黨議員西姆（Robert Syms）讚揚普爾港務局及時遏制事故，將在下議院就事故提出質詢。

有環保團體批評漏油事件為野生動物棲息地帶來毀滅性打擊，要求政府禁止再開採化石燃料。普爾港是歐洲最大的天然港灣，有着極高的生態重要性，更被英國列為具特殊科學價值的自然保護區，是多種候鳥的棲息地。本報綜合報道

有民眾發現海面出現大片油污。 威奇法姆油田漏油位置