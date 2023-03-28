阿塞拜疆軍涉闖爭議地區

俄羅斯國防部上周六指控阿塞拜疆軍隊違反2020年停火協議，在與亞美尼亞主權爭議的納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）地區，越過接觸線及佔領一個高地修築工事。俄軍維和部隊要求阿塞拜疆按照停火協議撤走士兵，阿塞拜疆國防部指一支亞美尼亞非法武裝組織以務農為名，企圖向菲祖利地區定居點方向挖掘壕溝。（綜合報道）