南京作賽 烏健兒被禁展反俄橫額

工作人員出手力阻

事發在江蘇省南京市江北新區揚子江國際會議中心，是2023年女子重劍世界杯南京站比賽場地，賽期3天。烏克蘭重劍運動員哈爾科娃（Vlada Kharkova）周日上載事發片段至社交網，批評主辦單位和國際劍擊總會阻止她和隊員拍照。影片顯示，一名烏克蘭運動員試圖張開橫額時，工作人員上前阻止。一名男工作人員以普通話說「把這個捲起來」，另一名女工作人員上前強行捲起橫額。另一名男子向拍片烏克蘭運動員解釋「這是我們的工作，請你諒解」，拍片者表明拒絕諒解。