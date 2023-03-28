南京作賽 烏健兒被禁展反俄橫額
【本報綜合報道】烏克蘭女子劍擊選手周日在中國參賽期間，企圖張開寫有俄羅斯殺害烏克蘭運動員數目的橫額及拍照，但現場工作人員阻止。
工作人員出手力阻
事發在江蘇省南京市江北新區揚子江國際會議中心，是2023年女子重劍世界杯南京站比賽場地，賽期3天。烏克蘭重劍運動員哈爾科娃（Vlada Kharkova）周日上載事發片段至社交網，批評主辦單位和國際劍擊總會阻止她和隊員拍照。影片顯示，一名烏克蘭運動員試圖張開橫額時，工作人員上前阻止。一名男工作人員以普通話說「把這個捲起來」，另一名女工作人員上前強行捲起橫額。另一名男子向拍片烏克蘭運動員解釋「這是我們的工作，請你諒解」，拍片者表明拒絕諒解。
哈爾科娃質問，國際劍擊總會宣稱政治在體育沒有立足之地，但在約343個體育設施摧毀、250多名運動員再無法參賽下，體育怎能不牽涉在內。她指摘俄羅斯違反奧林匹克精神價值，國際劍擊總會試圖通過威脅、限制和讓人保持沉默掩蓋真相。
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