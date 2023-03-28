美：未見俄戰術核武駐白羅斯

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周六宣布將在白羅斯部署戰術核武，美國白宮國家安全委員會發言人柯比翌日表示，目前沒有任何迹象表明他兌現有關承諾或轉移任何核武，亦無迹象顯示俄方有意在烏克蘭境內使用核武。中國外交部發言人毛寧昨日強調，各方應當聚焦和平解決烏克蘭危機的外交努力，共同推動局勢緩和。

烏克蘭外交部表示，希望英國、中國、美國、法國採取有效行動，反制克里姆林宮「核勒索」，又要求聯合國安全理事會立即為此召開特別會議。德國外交部稱，普京的聲明是俄方另一次核恫嚇企圖，德方不允許自身因此而退縮；又批評普京把其決定與北約「核共享」對照的說法有誤導性，並且無法正當化俄羅斯宣布的舉措。

北約批評普京的說法危險及不負責任，俄方提及北約「核共享」完全是誤導，北約行事遵照國際承諾，俄方破壞軍控承諾，包括暫停參與《新削減戰略武器條約》。

歐盟：或再制裁明斯克 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表示，若白羅斯讓俄羅斯在境內部署核武，歐盟準備好對明斯克實施新制裁。他稱：「白羅斯存放俄羅斯的核武將意味不負責任地讓事態升級，威脅歐洲安全。白羅斯仍然可以停止這麼做，那是他們的選擇。」