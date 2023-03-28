原子能機構前高層：北韓疑修復核設施
【本報綜合報道】國際原子能機構前副總幹事海諾寧在周日表示，北韓平安北道寧邊核設施廢棄物處理廠出現異常活動，懷疑朝方正在修復該處理廠，甚至建造新設施。
海諾寧指寧邊原子能研究中心的廢棄物處理廠原址，本月6日至17日出現新活動迹象，直至上周二初現輪廓，結構與伊拉克的放射性廢棄物儲存設施相似。國際原子能機構1992年要求調查處理廠，認為是核廢棄物處理設施，北韓當時否認並填埋。
美政客倡在韓部署核武
對於俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，美國國會參議院外交關係委員會共和黨首席議員里施主張，拜登政府應該考慮在南韓重新部署核武，是拜登政府執政以來首位國會重量級人物直接提出南韓部署核武。
他提到北韓近期頻繁試射導彈，很多可以搭載核彈頭，表明朝方正在模擬測試戰時使用，並試圖表明可能主導擴大武力衝突。
另一方面，南韓傳媒披露，總統尹錫悅今年1月向國防部和外交部談及在南韓部署核武時表示，「用我們的科學技術，今後在短時間內（可以擁有自己的核武），日本說只需要6個月」，但總統室最終未有公開相關發言。
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