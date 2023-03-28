朝試射彈道導彈 美國航母駛入釜山

朝鮮半島軍事形勢持續緊張，北韓昨天向東部海域發射兩枚短程彈道導彈，未知是否再次模擬核彈空爆試驗。美國航空母艦尼米茲號同日抵達濟州島附近海域與南韓軍艦會師演習，今天駛入釜山作戰基地，紀念美韓結盟70周年。

疑再模擬核彈空爆試驗 南韓聯合參謀本部表示，北韓昨天上午7時47分至8時在黃海北道中和郡發射短程彈道導彈，飛行370多公里後落入東部海域，導彈靶標位於咸鏡北道吉州郡近海無人島。從飛行距離等參數判斷，北韓可能試射有朝版伊斯坎德爾之稱的KN23導彈。北韓本月已經利用短程彈道導彈展開模擬核彈空爆試驗，又測試核無人潛水攻擊艇。

南韓國防部昨天下午公布尼米茲號航空母艦打擊群訪韓的消息，美韓兩國海軍當天也在濟州島以南的國際海域舉行「戰士護盾」聯合實兵野戰演習，雙方實施護航行動、防空作戰等項目。參與演習的艦艇除了尼米茲號外，還有美國神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號，以及南韓神盾驅逐艦世宗大王號、驅逐艦崔瑩號、補給艦華川號。

南韓聯合參謀本部議長金承謙昨天登上尼米茲號指導演習，他表示北韓最近暗示可能以攻擊為目的使用核武，嚴重威脅朝鮮半島及地區安全秩序；美韓同盟將以壓倒性的力量堅決應對敵軍挑釁及侵略，讓朝方認清「嘗試核攻擊等於政權的終結」；又認為美國航空母艦赴韓演習，展現美韓同盟維持堅固聯防態勢的決心及執行力。

這是美國航空母艦時隔半年後再次抵達南韓，對上一艘是去年9月22日駛入釜山的列根號。南韓國防部表示，在去年11月3日召開的第53次美韓安保會議、今年1月31日舉行的美韓國防部長會談，以及今年2月22日實施的美韓延伸威懾手段兵棋推演等場合，美韓兩國已經達成協定，美方將以及時精準的方式向南韓出動戰略武器。

尼米茲號夥日艦練戰術 另一方面，日本海上自衞隊昨天公布，直升機驅逐艦伊勢號本月23日至26日在太平洋及東海，與尼米茲號、德凱特號、邁耶號展開戰術演習，內容包括反潛作戰、防空作戰、水面作戰，旨在加強美日同盟的能力，使之具備有效的威懾力及反應力。本報綜合報道