動盪勢削弱對伊朗戰略

哈列維

【本報綜合報道】在伊朗和沙特阿拉伯復交改變中東格局之際，以色列總理內塔尼亞胡周日悍然革除反對司法改革的國防部長加蘭特。以色列國防高層此時換人，勢必影響該國對伊朗的戰略布局，亦反映內塔尼亞胡視司法改革比伊朗威脅更重要。

除了支持或反對司法改革的兩大陣營外，以色列也出現以國家安全為關注點的第三個陣營，加蘭特屬於主張立法過程變成安全威脅的一派。立法工作推進令示威浪潮愈演愈烈，部分國防軍預備役軍人表明不會服役，嚴重影響軍方能力。以色列國防軍高層透露，國家內部形勢是核心元素，敵人現時認為以色列是弱國，處於可以導致崩潰的嚴重危機，在國際社會支持減退下的反擊能力亦有限，他們將有機可乘。

內塔尼亞胡失策 令沙特伊朗破冰 該名官員續指，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）、情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）同意上述看法。前總理拉皮德早前指摘，世界各國和中東國家關注以色列的動盪，內塔尼亞胡政府功能失調，正在進行系統的自我毀滅，伊沙復交是政府外交政策的災難性和危險失敗。

此外，另一位前總理貝內特認為，內塔尼亞胡沒有做好份內事對付伊朗，以及加強與美國的關係，導致伊沙關係破冰。前國防部長甘茨亦批評，在國家面臨增加的巨大安全挑戰時，內塔尼亞胡和其內閣卻忙於「政變」，拋棄以色列及國民的安全。

巴尼亞