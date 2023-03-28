美被指金援示威 逼 以 伊 達協議

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡推動司法改革演變成政治危機，觸發示威浪潮，國內右翼近日把矛頭指向盟友美國，聲稱美國國務院金援示威，目的是迫使內塔尼亞胡與伊朗達成協議。美國國務院周日反駁陰謀論，否認美方有金援示威。

右翼網上分析 內塔尼亞胡兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）上周五在社交網轉載貼文，直指美國國務院是示威浪潮的幕後黑手，目的是推翻父親，顯然是為了與伊朗達成協議。他質問：「這個國家有國家安全局嗎？」亞伊爾再分享另一貼文及右翼布賴特巴特新聞一篇文章，該文章稱美國國務院可能是代表伊朗，正在試圖推翻內塔尼亞胡政府。

美國國務院發言人指，美方金援以色列示威的指控是完全錯誤，指國務院的「優質政府運動」收到國務院在上屆政府期間發放的一筆小額贈款，最後一次撥款是去年9月，遠早於以色列上次大選前，有關撥款是支持耶路撒冷學校的教育計劃，補充他們的公民研究課程。以色列一名高級官員最近稱，這不是美國第一次干涉以色列內政，美方曾經兩度試圖拉內塔尼亞胡下台，美國前總統克林頓曾經嘗試推翻他。

另外，針對以色列國防部長加蘭特被革職，美國白宮國家安全委員會發言人沃森周日表示，美方對以色列目前的事態發展深感擔憂，強調民主價值觀必須是美以關係的標誌，華府繼續強烈敦促以色列領導人盡快找到基於廣泛民眾支持的妥協方案。