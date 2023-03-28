司法改革 風波擴大 以色列70萬人上街

總理硬推 防長唱反調遭辭退 中東外交局勢出現大和解，以色列卻面臨1973年贖罪日戰爭以來最大危機，總理內塔尼亞胡周日革除公開反對政府推動司法改革的國防部長加蘭特（Yoav Gallant），觸發全國150個地點、合共70萬人示威，部分演變為激烈的警民衝突。面對國家陷入內戰邊緣，當地傳媒預料內塔尼亞胡將宣布凍結司法改革。

擬削最高院權力 被指損民主 內塔尼亞胡去年12月底成立新政府後不久，他委任的司法部長萊文（Yariv Levin）今年1月4日宣布改革司法制度，主要針對被指擁有太多權力的最高法院，同時容許執政聯盟在委任法官的委員會佔大多數。外界質疑此舉削弱司法獨立及威脅民主，多個民間組織今年1月7日開始，每逢周六晚上在特拉維夫及其他城市發起集會。

以色列總理辦公室周日發表簡短聲明，內塔尼亞胡決定解除加蘭特的國防部長職務。加蘭特是內塔尼亞胡的利庫德集團國會議員，上周六公開唱反調呼籲暫停推動司法改革，表示愈來愈多預備役軍人加入全國抗議，影響正規部隊並危及國家安全。

多行業罷工 外交使團紛響應 加蘭特被炒的消息傳出後，以色列各地爆發規模不一的示威，耶路撒冷數百名示威者遊行至總理官邸並試圖衝破路障，他們揮舞以色列國旗並焚燒雜物，警方使用水炮驅散。數以萬計示威者堵塞特拉維夫阿瓦隆高速公路，又在路中心點起篝火。警方與示威者談判無果後出動水炮和騎警驅散人群，示威者向警員掟石等雜物還擊。

與此同時，以色列多個行業周一同步罷工表達對司法改革的不滿，規模之大是當地前所未有。以色列最大工會Histadrut指醫院、消防、電力公司等將以周六的形式運作，呼籲內塔尼亞胡立即停止司法改革。參與罷工的包括公務員、醫護人員、銀行從業員、港口及鐵路人員，當地最大機場本古里安機場亦停止航班起飛數小時。

以色列駐美國紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）宣布辭職，指司法改革令他無法再代表政府，將回國參與示威，與同胞構建更好、更公正、更平等的國家。派駐全球各地的以色列外交使團據報亦罷工，以色列駐美國大使館證實關閉直至另行通知。

傳內塔尼亞胡凍結改革進程 針對耶路撒冷出現反對司法改革的示威者與政府支持者衝突，內塔尼亞胡周一在社交網呼籲兩邊陣營人士展現負責任的態度，不要暴力行事，強調「我們都是同胞」。以色列傳媒同日引述利庫德集團消息報道，內塔尼亞胡將宣布凍結司法改革進程；惟他在當天公開的訪問強調，最高法院的權力太大，所以有必要推行司法改革。

以色列國防軍宣布，總參謀部軍官研討會延期舉行，以便高級軍官與指揮的部隊討論司法改革，加強內部凝聚力及保持能力。國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）向新兵表示，他們在外部安全威脅和司法改革引起的緊張局勢下入伍，要求肩負保護國家和保持軍隊團結的使命，強調軍隊團結才能夠展示力量，國家才會繁榮。本報綜合報道

阿瓦隆高速公路水洩不通。 國防部長 加蘭特 特拉維夫警方發射水炮驅散示威者。 司法改革爭議內容 總理 內塔尼亞胡