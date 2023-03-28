廣東領頭 華南提前入汛期

料明天珠江一帶有暴雨 廣東應急管理微信公眾號表示，截至周日全省一半以上國家氣象站點日降雨量達到38毫米以上，加上未來一段時間降雨較為頻繁，廣東省防總決定全省周一進入2023年汛期，這代表今年華南前汛期開始時間較常年提前13天開啟。

內地傳媒報道，華南近日強降雨頻繁，截至周日廣東省已經有個48國家級氣象站達到入汛標準，周三至周五將有一次較強的降雨過程，其中周三韶關市和清遠市陰天有中到大雨局部暴雨，珠江三角洲市縣陰天轉（雷）陣雨局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲間陰天有分散陣雨。由於前期累積雨量較大，需要注意防範發生次生災害。

廣東省防總要求各地、各有關單位迅速進入值班狀態，嚴格落實汛期24小時值班值守和領導帶班制度；加強監測預報預警，落實直達基層責任人的臨災預警「叫應」機制；加強重點環節防禦，落實重點部位安全管控措施；做好搶險救援準備，確保遇上突發險情、災情能夠立即搶險救援；加強宣傳教育，引導公眾增強風險意識。

內地大部分地區只有一個汛期，華南地區4月至6月經常出現多雨時期，所以有前汛期，有別於7月至10月受颱風、熱帶輻合帶等熱帶天氣系統影響為主的後汛期。降雨是判斷前汛期是否到來的首要條件，3月至4月華南地區逐步開啟「入汛」進程，廣東、廣西、福建、海南四省區其中之一入汛，即可宣布華南地區正式進入汛期。

報道指自1961年以來，廣東省大部分年份都是帶領華南入汛的「領頭羊」，華南前汛期開啟時間最早是1983年3月1日，最晚是1963年6月1日。惟一旦華南地區進入前汛期，很容易出現雷雨大風、強雷電、冰雹、龍卷風、短時強降雨等強對流天氣。

洞庭湖水位漲至逾21米 受湖南省近期降雨影響，洞庭湖來水增加，周日錄得水位21.06米，是去年10月以來首次超過21米。惟該湖仍然低估水位運行，長江入湖河系虎渡河、藕池西支、藕池東支斷流逾200天。湖南省今年累計降雨量207.6毫米，較多年同期平均值256.2毫米少19%；洞庭湖入湖總水量105億立方米，較多年同期均值288億立方米少64%。本報綜合報道