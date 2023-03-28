台新冠中重症50宗 再創新低

【本報綜合報道】周日是台灣新冠確診舊制補通報最後一天，補通報個案歸零。新冠輕症免隔離通報新制實施滿一周，昨日增50宗本土中重症再創新低，無境外輸入個案，另21人病歿。

疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，新制實施以來，平均每天新增95宗，與過去一個月的平均數相比降低兩成，顯示疫情仍然在趨緩階段。

專責病房可收治非新冠病患 隨着疫情趨緩，專責加上負壓病房的空床率高達72.1%。羅一鈞表示，單看專責病房開設數，最高點在本月初，當時開設4,759個床位，目前僅開設3,317個；專責加上負壓病房合共開設4,252個床位。目前病房開設率最多4%，最低則在2%到3%不等；專責病房也放寬可以收治非新冠病患，如其他肺炎或一般感染者。

不過，指揮中心醫療應變組明日將討論是否再調降專責病房的開設率，以更有效運用醫療資源。

另一方面，針對全民派6,000元新台幣（約1,550港元），行政院昨日表示截至當天下午2時有513萬人登記，將在下月6日起入帳；櫃員機領現下月10日開放，郵局領現下月17日開放，至於選擇直接入帳或登記匯款的民眾，下月6日後將陸續入帳。