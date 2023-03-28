公安部高層調動 徐大彤任副部長

【本報綜合報道】內地公安部出現高層人事調動，徐大彤出任公安部黨委委員、副部長，凌志峰擔任公安部黨委委員、政治部主任。分別原任公安部副部長和政治部主任的杜航偉和馮延，其簡歷不再在官網顯示，內地傳媒指二人均已經年近61歲。

53歲的徐大彤是天津人，早年在天津市任職，歷任天津市濱海新區商務委員會主任（副局級），天津經濟技術開發區工委書記、管委會主任，天津市武清區委書記；於2019年首次跨省出任陝西省副省長、黨組成員，負責住房城鄉建設、商務、市場監管、外事、港澳事務以及一帶一路建設、自貿試驗區等工作。他2020年出任陝西副省長、省公安廳黨委書記、廳長。他今次履新亦成為公安部首位「70後」副部長。