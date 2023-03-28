蔡英文出訪美洲前 晤捷克眾議長
【本報綜合報道】台灣總統蔡英文明天將出訪美洲並過境美國。昨天她在總統府接見捷克國會眾議院議長阿達莫娃率領的訪問團，表示台捷雙方未來能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域展開更廣泛合作，促進區域和平穩定，貢獻更多心力。
蔡英文指捷克訪問團在強大的壓力下來訪，再次展現對台強勁支持，也是台捷關係的重要里程碑；又指兩地深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路，更能夠成為彼此堅定的夥伴。阿達莫娃說，訪問團有一個共同目標，就是表達對台灣民主政治的支持，並展現實際合作的決心，強調捷克對台政策一直都是長期而穩定，堅信台灣海峽和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，符合國際社會民主派的利益。
郭台銘昨赴美國訪問
除了蔡英文外，有意參加明年總統選舉的民眾黨主席柯文哲計劃下月訪美。台灣傳媒引述消息指，另一熱門參選人、鴻海集團始創人郭台銘昨天搶先赴美，行程以麻省波士頓為起點。由於國民黨啟動總統候選人徵召，他再次訪美被指有造勢意味。
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