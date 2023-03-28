蔡英文出訪美洲前 晤捷克眾議長

蔡英文指捷克訪問團在強大的壓力下來訪，再次展現對台強勁支持，也是台捷關係的重要里程碑；又指兩地深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路，更能夠成為彼此堅定的夥伴。阿達莫娃說，訪問團有一個共同目標，就是表達對台灣民主政治的支持，並展現實際合作的決心，強調捷克對台政策一直都是長期而穩定，堅信台灣海峽和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，符合國際社會民主派的利益。