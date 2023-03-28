馬英九抵上海 首卸任台總統踏足大陸

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九昨天前往中國大陸展開祭祖和平之旅，是兩岸分治74年以來首次有台灣卸任總統踏足中國大陸交流訪問。他下午抵達上海浦東國際機場後，獲得中國大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東在場迎接，又表示希望此行可以改善兩岸氛圍，令和平更快到來。

獨派桃園機場抗議 遭警驅離 馬英九昨天在桃園國際機場發表行前講話，他表示等了36年才有機會訪問中國大陸，很高興帶大學生赴陸交流。台灣獨派團體到場抗議，高舉標語紙牌和高呼口號，遭航警驅離；雙方拉扯期間有人跌坐在地，場面一度混亂，抗議人士之後被驅離到機場外。

台灣總統府發言人林聿禪昨天表示，期待中國大陸政府依照國際間接待各地卸任元首的基本原則，給予馬英九合乎規格安排，並確保對方此行便利與安全。

行程12天 將與多地大學生交流 根據馬英九基金會執行長蕭旭岑公開的行程，馬英九將逗留中國大陸12天，分別前往江蘇南京、湖北武漢、湖南長沙、重慶、上海，帶基金會學生到相關省份看辛亥革命、抗日戰爭遺迹，也與上海復旦大學、湖北武漢大學、湖南大學的學生交流。

對於洪都拉斯周日宣布與台灣斷交，並改與北京建交，蕭旭岑指台灣總統蔡英文執政7年斷了9個邦交國，凸顯政策路線錯誤，這次斷交顯示「兩岸關係恢復正常化」的重要性，民間交流需要更加擴大，彌補政府不改錯誤政策對台灣人造成的損害。