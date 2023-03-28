台通緝金門游大陸逃兵

副防長遭質詢 不認同陸方認知作戰將成功 台灣金門二膽島上兵陳嘉壎本月9日離營游泳逃往中國大陸，被當地海警救起後至今未返台，遭金門地檢署通緝。台灣有立委昨日質疑國防部連一個逃兵都無法處理，淪為認知作戰的破口。台灣國防部副部長柏鴻輝稱，陳確定是逃兵，已經向各部隊宣導教育軍中不允許這種情況，若是戰時敵前逃亡可判死刑。

柏鴻輝當天出席立法院外交及國防委員會備受質詢，民進黨立委林靜儀關注陳嘉壎一案進度。被問及陳嘉壎是否自己穿救生衣游向中國大陸時，柏鴻輝表示需要等他本人親自說明，國防部調查比對後才對外公布。至於陳嘉壎的遣返事宜，目前由陸委會等相關機關協調；又指陳嘉壎的情況算是逃兵，金門地檢署已經對他發布通緝。

強調敵前逃亡可判死 林靜儀批評國防部彷彿為逃兵找藉口，又稱「人都過去了帶不回來，人還在那邊過得那麼爽，這件事就放在那邊，中共認知作戰就會成功」。柏鴻輝不認為認知作戰會成功，強調讓證據說話比較重要，並依照相關法規、離營通報、通緝方式處理。

柏鴻輝表明，國防部完全不允許陳嘉壎的所為，當兵就是守衞台灣安全。他指以服兵役來說，敵前逃亡是死刑，擅離職守。他強調發布通緝後，敵前逃亡的相關刑責和罰則非常明確，依照程度判處7年以上有期徒刑或無期徒刑，甚至最重的死刑。

另一方面，柏鴻輝表示台軍採購任何新型武器系統，優先考慮就是整合。其言論是針對媒體質疑，台灣向美國採購高機動火箭系統及岸置魚叉導彈，無法與台軍指揮管制系統整合，是明顯失職。他又稱，全民防衞的理念深植在台灣各個角落，全民皆兵是程度上的差異；全民防衞是希望台灣自立自強，能夠守護本土安全最重要。本報綜合報道