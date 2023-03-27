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龍門陣
畫展為癌童發聲
台灣台中市近日舉辦心靈彩繪創作展，展出位於松鶴部落的和平區德芙蘭小學和中山兒癌病房「床邊教室」孩童畫作，藉此呼籲民眾關注部落孩童與癌症病童，了解他們在艱難的生活中對美好生活的嚮往。
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