特朗普稱遭獵巫 參選是終極一戰

隨時被捕 斥拜登史上最差 在隨時被捕陰霾下，美國前總統特朗普前天親赴德州韋科市（Waco），展開宣布競逐2024年總統選舉以來首場大型集會。他堅稱自己沒有犯罪或有過外遇，而是「獵巫行動」受害者，更形容2024年一役是其「終極一戰」，只要返回白宮，美國才能再次成為自由國度。

在逾萬名支持者簇擁下，特朗普當天現身韋科市的機場。他形容檢察官窮追猛打自己是不當行為，屬民主黨新工具，重申紐約曼哈頓地區檢察官布拉格只在調查「一些與犯罪、不當行為、婚外情無關事情」，並說：「從一開始就是一個接一個『獵巫行動』及虛假調查。」在特朗普身後，無數支持者紛紛揮舞寫上「獵巫行動」詞語旗幟。

對於自己面臨隨時被捕風險，特朗普強調會克服有關指控，又指2024年總統選舉是其最後一場戰爭。他指出美國目前最大威脅並非中國或俄羅斯，理由是他可以應對中國，反而國內政客才是問題：「在很多方面，這些病人更像一種威脅。」

在長約95分鐘演說中，特朗普不忘批評現任總統拜登，包括質疑對方認知能力受損，是「美國史上最差總統」。他警告國家正邁向第三次世界大戰，自己是唯一能夠阻止發生戰爭人選，同時可以結束噩夢一般通脹，又指2024年總統選舉是場大戰，「要麼深層政府摧毀美國，要麼我們摧毀他們」。

民調支持度領先黨內對手 除了民主黨主力對手，特朗普同時攻擊共和黨內潛在對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯。他指佛州早在德桑蒂斯執政前已取得多年成功，暗示當地一切發展並非對方功勞。一名在場人士承認自己也喜歡德桑蒂斯，不過希望他能夠等待往後總統選舉。

根據最新民調顯示，約41%共和黨受訪者希望特朗普贏得共和黨總統初選提名，較上月33%支持度有所增加，同時領先德桑蒂斯約14個百分點。分析指，特朗普在韋科市廣受歡迎，獲部分支持者高呼是救世主，顯示他在黨內人氣依然高企。本報綜合報道