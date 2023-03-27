日改裝8神盾艦 搭載美導彈

【本報綜合報道】日本早前決定向美國採購戰斧巡航導彈，作為對敵基地攻擊能力之一。日本傳媒上周六報道，政府決定最遲2027年完成改裝海上自衞隊現役全數8艘神盾艦，使它們可以搭載該款美製長程攻擊武器，增加日方的長程導彈部署點。

斥資126億元買戰斧 共同社報道，日本引進戰斧巡航導彈Block V型，射程約1,600公里。當局在2023年度預算案列入2,113億日圓（約126億港元）採購400枚，目前計劃2026年裝備自衞隊，但考慮與美國商討能否提前部署。日本現役神盾艦分別是4艘金剛級、兩艘愛宕級、兩艘摩耶級，部署地點分別是長崎縣佐世保4艘、神奈川縣橫須賀兩艘、京都府舞鶴兩艘，當局計劃在2024年預算案，列入神盾艦的垂直發射系統改裝費用。

金剛級最多搭載90枚導彈，愛宕級與摩耶級最多配備96枚導彈；它們負責攔截彈道導彈和部隊防空。日本計劃最遲2032年增加兩艘神盾艦，加上取消陸基神盾導彈防禦系統，所以2028年時有兩艘神盾系統搭載艦艇服役。