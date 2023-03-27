美福特級航母或縮短交付期

【本報綜合報道】美國船廠建造軍艦的產能備受關注，全美唯一興建航空母艦的亨廷頓‧英戈爾斯工業上周五表示，可以同時在一個乾船塢興建兩艘處於不同建造階段的福特級航空母艦，有望進一步縮短交付時間，令軍方恢復12艘航空母艦規模。

美國目前建造福特級航空母艦，首艦福特號已經服役，之後是約翰‧甘迺迪號、企業號、多里斯‧米勒號，其中約翰‧甘迺迪號完成在乾船塢的建造階段。亨廷頓‧英戈爾斯工業發布影片介紹旗下紐波特紐斯造船廠的航空母艦工程，指企業號中段艦身繼續在12號乾船塢東側建造，期間在乾船塢分隔東側及西側的中央位置安裝臨時水閘測試水密性。企業號完成建造中段艦身後，乾船塢注水令它向前移往西側。

企業號在乾船塢西側繼續建造工程，此時乾船塢東側騰空出來，用於建造多里斯‧米勒號，亦即是「雙艦建造」。企業號可以正式下水前，乾船塢中央位置再次安裝臨時水閘，讓西側位置注水安排該艦離開，但同時不影響在東側建造的多里斯‧米勒號。資料顯示，12號乾船塢全長662米，福特級航空母艦全長337米，意味該乾船塢毋須如以往般每次只建造一艘航空母艦，擁有接近一半的空間可以容納第二艘。

美國海軍2019年決定，同時採購建造企業號與多里斯‧米勒號，成本由原先分開採購兩艘的合共280億美元（約2,184億港元），減至240億美元（約1,872億港元）。