再試高超音速導彈 美軍不提結果

【本報綜合報道】美國加緊研發高超音速武器追趕中國及俄羅斯。美國空軍上周五宣布，本月13日在南加州對出海域上空，對高超音速空對地導彈AGM183A空射快速反應武器展開第二次全面測試。軍方無明確公布是成功抑或失敗，引發外界關注。

由加州空軍基地執行 美國空軍一架B52H戰略轟炸機投放AGM183A空射快速反應武器，測試導彈從頭到尾的表現，軍方在新聞稿含糊地表示測試達成數項目標，團體工程及測試人員收集數據進一步分析。測試由加州愛德華空軍基地的第412測試聯隊執行，軍方稱AGM183A空射快速反應武器有助美國在競爭環境中，對付固定、高價值、時間敏感的目標。

美國國防部官員向傳媒表示，基於行動安全理由，預期未來不會提供關於測試更多的訊息。AGM183A空射快速反應武器去年12月9日展開首次全面測試，軍方事後明確表示測試成功，包括這款高超音速導彈成功從B52H戰略轟炸機投放、達到5馬赫以上的高超音速、完成預定飛行路線以及在終端區域引爆，最終達成所有測試目標。