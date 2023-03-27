烏允外國人任空軍機師

美俄在歐洲部署戰術核武形勢

【本報綜合報道】烏克蘭空軍發言人伊納特上周四證實，允許外籍人士加入部隊擔任戰機機師及技術人員。假如烏克蘭開始接收西方戰機，可能需要展開國際招募。

伊納特表示，外國人若曾經接受適當軍事訓練，便可以加入烏克蘭空軍。如果他們的軍事工作是機師或航空工程師，可以合法加成為烏克蘭武裝部隊士兵。烏克蘭仍然使用蘇聯時代航空設備，目前不缺乏戰機機師。惟伊納特補充倘得到渴望已久的新戰機，對專家需求可能增加。他稱：「如果我們有F16戰機或其他類型裝備，那麼（外國人）或會出現，因為即使是簡報亦需要長期使用這種設備人士的經驗。」

烏克蘭總統澤連斯基近日接受日本傳媒訪問，承認東部形勢欠佳，原因是缺乏彈藥，烏克蘭無法展開對俄羅斯的反攻。俄軍目前每天發射的炮彈數目是烏軍3倍，他稱若烏方沒有更多坦克、大炮和遠程火箭系統，就不會派軍隊到前線。烏克蘭近期多次談及反攻，軍事分析家認為可能想影響俄軍部署，將兵力分散前線，而並非集中在個別地區。

美智庫倡烏反攻 美國有智庫認為俄羅斯的進攻失去動力，烏克蘭是時候重新採取主動，在前線關鍵區域反攻。澤連斯基比較悲觀，指除非西方提供更多軍事援助，否則戰事拖數年。