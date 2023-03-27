俄戰術核武部署白羅斯

設施7月前完工 普京指與美做法相同 俄烏戰爭引發的核戰危機加劇，俄羅斯總統普京上周六宣布將在鄰國白羅斯部署戰術核武，做法與美國在北約盟友境內一樣，是俄方自1996年以來首次在國外部署這類大殺傷力武器。他聲稱沒有違反核不擴散的國際義務，但此舉與日前和中國發表的聯合聲明，提及核武國不應該在境外部署核武之內容有出入。

普京接受俄羅斯國營電視台訪問時表示，白羅斯總統盧卡申科一直提出在境內部署俄方戰術核武，加上英國宣布向烏克蘭提供主戰坦克使用的貧鈾穿甲彈，所以決定在白羅斯部署戰術核武。他重申這個做法並非不尋常，提到美國數十年來在歐洲的北約盟友境內部署戰術核武，包括德國、土耳其、荷蘭、比利時、意大利、希臘。

不會交出核武控制權 不過，普京沒有具體說明在白羅斯部署戰術核武的日期、地點、數量、型號，僅表示今年4月3日開始培訓人員，7月1日前完成在白羅斯建造特殊儲存設施的工作；又稱正如美方的做法一樣，俄方不會把戰術核武的控制權交給白羅斯。此外，他提到，俄羅斯擁有應對貧鈾穿甲彈的措施，稱俄方有很多這樣的武器，暫時未有使用。

根據俄羅斯傳媒去年10月的報道，俄方決定協助白羅斯改裝部分蘇25攻擊機，使之可以投射核武；同時提供伊斯坎德爾M型導彈系統，其發射器搭載兩枚9M723短程彈道導彈，射程介乎280公里至500公里，可以配備核彈頭。普京在訪問提到，白羅斯空軍有10架軍機準備好使用核武，俄方亦提供對方上述可以裝備核武的導彈系統。

當前蘇聯1991年解體時，其核武分布在俄羅斯、烏克蘭、白羅斯、哈薩克斯坦。這些國家商定所有核武都將以俄羅斯為基地，最終1996年完成核彈轉移工作。

普京：俄中合作無秘密 美國國務院上周六發表聲明回應普京，指不相信俄方準備之後使用核武，又稱沒有任何調整美國戰略核態勢的理由，重申美方繼續履行對北約盟友的集體防禦承諾。

中俄元首上周二發表關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，當中不點名提到美國在境外部署核武，兩國主張核武國應該撤出在境外部署的核武。普京昨日強調俄中合作沒有秘密，俄羅斯沒有與中國建立軍事聯盟，沒有威脅任何國家。

資料顯示，美國在比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其部署總共100枚戰術核武，英國與希臘有基地配備戰術核武存放設施。俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，部分由白羅斯導彈搭載，但美國自冷戰後不再前沿部署戰術核武，供北約盟友導彈部隊使用。本報綜合報道

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