巴西總統染肺炎 推遲訪華行程

盧拉

【本報綜合報道】巴西總統盧拉原定上周六出發到中國展開國事訪問，但因出現輕微肺炎病徵，宣布取消今次訪華行程。巴西總統府表示，政府已經向中方通報此事，並表示盧拉希望重新安排訪華時間。中國外交部昨日回應稱，對此事表示理解。

巴西總統府指，現年77歲的盧拉因類似流感的症狀，被送進首都巴西利亞一間醫院，被診斷為甲型流感引起的細菌性和病毒性支氣管肺炎。醫護人員上周六重新評估他的健康，雖然認為有所改善，但是仍然建議推遲中國之行，直到病毒傳染期結束。

華外交部稱保持溝通 中國外交部回應盧拉因病推遲訪華，宣布巴方已經向中方通報有關決定，中方對此表示理解和尊重，向盧拉表示慰問並祝他早日康復。中方將就有關訪問事宜繼續與巴方保持溝通。盧拉曾指，將在訪華期間與中方討論烏克蘭局勢和促和問題。

另外，新加坡總理李顯龍今日至周六訪問中國，期間會到訪廣東省廣州市、海南省博鰲鎮及首都北京，與多名中國領導人會面，是其近3年來首次訪華。在他出訪期間，由副總理兼財政部長黃循財及國務資政兼國家安全統籌部長張志賢代理總理職務。