兩岸恢復直航 首班深圳出發

【本報綜合報道】隨着新冠疫情緩和，內地對外航空交通亦開始逐步復常。兩岸直航復航以來，首個航班昨日從廣東省深圳市機場出發，飛往台灣的桃園國際機場。上海虹橋機場的國際、港澳台航線亦復航，同日首個航班飛往香港。

深圳航空公司一架接近滿載的班機，昨日早上9時45分從深圳寶安國際機場出發，由空中巴士A320客機執飛，載有143人，是相隔3年深圳市機場恢復首個赴台航班。上海虹橋機場首個復航的赴港航班同日開出，旅客郭先生表示已經約了朋友在香港見面，很多藝術收藏行家因疫情已經3年多沒有見面，對今次旅程十分期待。在上海市工作的香港人曹先生表示自己兩頭跑，虹橋機場恢復國際航班後方便多了。