學者指或是新一波斷交潮開始

【本報綜合報道】台媒昨日刊登上海東亞研究所助理所長包承柯的專訪，指洪都拉斯與台灣斷交不意外，美國把中美洲當作「後花園」，如今「失火」、洪都拉斯「出逃」，勢必遭美國多方壓力，包括經濟、外交的制裁，或國際層面的排擠。惟中美洲國家與北京建交，不會真正損害到美方利益，純粹是中美關係上的鬥爭。

對於洪都拉斯為何寧願開罪美國都決定放棄台灣，包承柯分析認為，美國口頭希望中美洲國家不要和北京建交，卻沒有大力幫助這些國家發展經濟、改善新冠疫情等，這些國家的經濟發展始終有無奈的壓力，美方的不願意成為其外交的一大弱點。

稱美勢對洪國施壓 過去多國改與北京建交後均獲得基建等援助，洪都拉斯看在眼內相當吸引。由於美國無暇顧及拉美國家，「後花園少了澆水滋潤，花草自然想出逃」，他直言不難理解。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根表示，「大國欺負小國，這是美國一貫風格」，現在洪都拉斯轉投北京，不排除美國實施制裁，但此舉將令美國看來很不民主。評論認為，北京今次重挫台灣總統蔡英文意欲宣揚的外交與台美關係，美國無力阻止，恐怕是新一波斷交骨牌的開始。美國傳媒指，台灣近年與西方國家深化關係，加強國際影響力，即使有一天完全失去邦交國，大局也不會改變。