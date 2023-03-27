逾百洪國在台學生勢失金援

【本報綜合報道】洪都拉斯與台灣斷交，影響兩地持續多年的交流合作。洪都拉斯175名留學生將在本學期結束後離台。台灣教育部統計，2022學年度洪都拉斯在台大專院校就讀學生人數共計359人，其中由台灣外交部提供獎學金在學學生有104人，他們恐因斷交而頓失「金援」。台灣多間大學將視學生留台意願調整相關資源。

由台外交部提供獎學金 台灣傳媒昨日報道，2022學年度洪都拉斯在台大專院校就讀學生，包括220名正式修讀學位的學生、138名華語生、一名交換生。台灣外交部向當中部分學生提供獎學金，教育部沒有提供獎學金予該國學生；台灣目前沒有赴洪都拉斯留學的學生。

台灣大學有31名洪都拉斯籍學生，其中29名領有台灣外交部的台灣獎學金，分布於土木、化工、機械、生化等科系。台大國際長袁孝維希望，外交部不要停止相關獎學金，但若基於某些原因停止，台大亦會盡力協助，呼籲受影響學生不要驚慌。惟另有大學的行政人員認為，斷交是政治考量，如持續補助非邦交國學生並不合理。