洪都拉斯與北京建交

蔡英文任內失9友邦 外交重創 洪都拉斯昨日正式「棄台投陸」，與中國大陸建立外交關係，結束與台灣長達82年的邦交。北京讚揚洪都拉斯承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這對即將出訪中美洲的台灣總統蔡英文造成打擊，她表示拒絕與對岸進行無意義的金錢外交競逐；美國白宮則鼓勵各國擴大與台灣往來。

洪都拉斯是蔡英文2016年上任後，7年來第9個與台灣斷交的國家，台灣友邦剩下13個創下新低。洪都拉斯外交部長雷納上周三訪問北京，討論與中國大陸建交；該國外交部率先發表聲明宣布與台灣斷交，表示中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，從昨天起停止與台灣一切接觸和官方聯繫，駐台灣大使布爾戈斯已經離台。

洪國要求金援 台稱似索賄 中國大陸國務委員兼外交部長秦剛昨天與雷納舉行會談，並簽署建立外交關係的聯合公報，決定當天起相互承認並建立大使級外交關係，將盡早互派大使。公報提到，建交符合兩國人民的利益和願望，兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上，發展兩國友好關係。

中國大陸外交部發言人發表談話，指一個中國原則為1971年聯合國大會第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，是無可辯駁的歷史和法理事實。洪都拉斯政府與台灣斷交，選擇與世界上181個國家站在一起，是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，中方願與洪方加強友好合作，造福兩國和兩國人民。

台灣外交部長吳釗燮昨日表示，為了維護台灣尊嚴，即日起中斷與洪都拉斯的外交關係，撤離大使館、技術團及電力團等相關人員，並要求洪都拉斯關閉駐台大使館，又表示不會為失去邦交國一事迴避責任。他指洪都拉斯執政團隊一直對北京存有幻想，經過台方努力，台洪關係一度平穩，但中國大陸對洪都拉斯的利誘未停歇。

吳釗燮透露，洪都拉斯去年提出要求台灣提供金錢，分別是興建醫院4,500萬美元（約3.51億港元）、水壩3億美元（約23.4億港元）和負擔其20億美元（約156億港元）國債，雷納本月再來信要求提高總金額。吳釗燮認為直接給錢的方式有點像賄賂，若給錢而非執行合作計劃，台方不能夠接受，「這不應該是我們做的事情」。

巴拉圭將大選 關係恐生變 被問及美國出手協調後台洪仍然走向斷交，是否代表美方無力護台，吳釗燮未有正面回應，僅表示美國等其他理念相近的國家，一直在協助台灣參與國際社會或外交關係等。台灣另一邦交國巴拉圭下月舉行總統選舉，外界擔憂親北京候選人上台會否令巴台關係生變，吳釗燮稱已經多次回應有關巴拉圭的議題，強調不會有問題。

台媒報道，雷納以紙本信件郵寄給吳釗燮，信件署名日期為本月7日，但台灣實際收到的時間是本月13日，洪都拉斯總統卡斯特羅翌日表示已指示雷納處理與北京建交事宜。洪都拉斯傳媒指，該國積欠台灣6億美元（約46.8億港元）債務。本報綜合報道

洪都拉斯「棄台投陸」改與北京建交；圖為洪都拉斯首都特古西加爾巴。 台灣 （圖）友邦國家創下新低。 台灣邦交國（13個）