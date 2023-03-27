累體檢婦裸露上身 院方賠千元拒道歉

病房門突打開 掀醫療糾紛 陝西省西安市一名婦人早前在醫院剛完成檢查未及時穿衣，房門突然打開，致上半身裸露他人眼前。婦人事後要求醫生道歉不果，醫院曾表示願賠償300元（人民幣‧下同，約347港元）了結此事，令事主感到受侮辱。有律師指院方侵犯事主隱私，需承擔法律責任。

事發於本月9日。董女士和丈夫一起前往陝西中醫藥大學第二附屬醫院（西咸新區中心醫院）做孕前檢查。剛完成乳腺檢查未穿回衣服，突然有醫生推門而入，帶進的風掀起布簾，令門外走廊的人都看到她裸露的上半身。董女士稱，院方不但拒絕道歉，反指她「太傳統了」。後來院方提出欲以300元了結此事，後來加到1,000元（約1,156港元）。

醫生失誤肇事 事主否認索賠23萬 醫院工作人員其後對內媒表示，醫生直接推門的舉動的確欠妥當，今後會注意。醫院翻查事發時走廊的閉路電視畫面，確認當時就診室外有兩男一女，並非董女士所說的4名男士。對於醫院回絕當事人要求醫生在醫院大堂公開道歉的訴求，工作人員稱院方要先了解清楚事件，才能確定能否滿足訴求。院方給錢是為了安撫董女士的一種補償，但對方反提出20萬元（約23.1萬港元）賠償。

針對院方的回應，董女士表示從未提過20萬元的賠償要求，強調只要求醫生真誠地、公開在醫院大堂向她道歉。內媒引述陝西恆達律師事務所高級合伙人、律師趙良善指，根據《民法典》第一千零三十二條規定，院方醫生貿然推門致使董女士上半身走光，侵犯了董女士的隱私權，構成民事侵權，院方得承擔法律責任。事件也引發網友熱議，有人表示也曾遇到類似情況，直指部分醫院不尊重病人私隱。本報綜合報道