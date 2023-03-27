內地新冠3575宗 新發現4變種病毒

【本報綜合報道】中國疾病預防控制中心上周六發布內地新冠疫情狀況，指本月17日至23日新發現34宗本土重點關注變種株，其中Omicron CH.1.1、CH.1.1.1、EA.1和XBB.2.3屬於首次發現。內地確診病例同時下降至3,575宗，檢測感染率為0.7%。

內地總體就診人數1月23日後呈現低位波動，近4周在波動增加後呈現平台波動，本月23日為45.5萬人次，較峰值下降84.1%。在院治療確診患者本月23日下降至5,881人，較峰值減少99.6%。另外，本月17日至23日沒有新增在院死亡病例。從去年12月1日至本月23日，內地報送26,816宗Omicron本土病例病毒基因序列，顯示北京、內蒙古和天津以BF.7及亞分支為優勢株，其他省份均以BA.5.2及亞分支為優勢株。

張文宏指離走出疫情不遠 上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六在廣東省廣州市南沙區出席亞洲青年領袖論壇，指3年多來衞生體系接受一個巨大的挑戰，最終走了出來，稱「我們離走出新冠的時間節點已為期不遠」。他表示，通過這次疫情可以認識到面臨不確定事件的挑戰，只有通過交流與溝通，才能夠團結構建有韌性的全球性社會體系。