江蘇縣級名校 涉斂財

私營轉公辦 要求續繳費 江蘇省連雲港市灌雲縣一間去年由民辦轉為公辦中學早前被揭發，校方今年再次要求學生透過班主任銀行私人戶口繳交至少6,500元（人民幣‧下同，約7,410港元）培養費（學費），且不發任何發票及收據，也不說明費用名目。灌雲縣委縣政府調查組上周五發通報強調，上述事件一旦涉及違規違紀問題將嚴肅處理。

涉事灌雲高級中學城西分校原名灌雲縣外國語學校，始建於2004年5月，至2006年2月起由灌雲縣教育局接管，是集初中及高中於一體民營化中學。內媒上周五報道，該校在縣內薄有名氣，故此2022年由民辦轉為公辦時難免備受學生家長關注。

根據國家要求，義務教育全面納入財政保障範圍，公辦義務教育學校並不收取學費及雜費。多名2022年新生家長受訪時稱，他們去年7月報名時，早已在連雲港市新生入學預報名系統留意到，灌雲高級中學城西分校已獲歸屬公辦學校。

費用存班主任帳戶 家長質疑 然而，在灌雲高級中學城西分校轉為公立學校兩個月後，校方曾以灌雲縣城西9年制學校名義發布《七年級招生公告》，提及學校每學期收取培養費6,500元。經內媒證實，灌雲縣城西9年制學校即為灌雲縣高級中學城西分校。

另外，一眾家長亦質疑為何學費不是匯入校方帳戶，而是全數轉入班主任銀行私人帳戶，又指除了需要繳交培養費外，還要支付雜費等各類費用。根據交易紀錄顯示，他們繳交費用由7,250元至7,850元（約8,265港元至8,949港元）不等，收款人均為所在班級班主任個人銀行戶口。

對於校方透過班主任銀行私人帳戶收費，灌雲縣教育局及連雲港市教育局工作人員受訪時均表示不清楚，以灌雲縣委縣政府回覆為準。有網民批評，學校本是教書育人地方，灌雲高級中學城西分校卻變成一個賺錢地方。本報綜合報道