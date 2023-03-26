歐盟援烏顧慮多 峰會嘴硬暗地拖

3月23日在比利時首都布魯塞爾開始為期兩天的歐盟成員國峰會，備受各方關注及國際注視的當然是俄烏戰爭，歐盟多個成員國的首腦都聲言支持烏克蘭抗俄入侵。德國總理紹爾茨向媒體公開表示，歐盟還是團結一致「一直按實際需要」支持烏克蘭，「這是俄總統沒有預期的」。

不過，連德國最反俄親美的綠黨高層都不能不承認，匈牙利就沒有支持抗俄，北約聲言支持烏克蘭的炮彈並不到位，而瑞典加入北約的申請也未能通過。

其實，歐盟成員國對於其聲言全力支援烏克蘭也目標不清晰，歐盟在認同大家有同樣「民主自由價值觀」之外，大家對俄烏戰爭的形勢判斷及參與的力度就各有不同。支持烏克蘭打俄烏戰爭不是要爭取勝利，德、法就強調，要支持烏克蘭至俄羅斯了解到無法再打下去會佔到便宜，雖然鷹派人物有聲音要俄羅斯退回2014年的邊界，包括放棄克里米亞，但歐盟就不敢公開宣道這目標，只揚言不會代替烏克蘭而是只能支持它找到願意停戰的協調點。目前歐盟鷹派也感到騎虎難下，他們相信若果北約不全力支持烏克蘭，烏克蘭戰敗，俄羅斯更得逞，波蘭、波羅的海三小國及和俄羅斯接壤的國家會更受威脅，俄羅斯威脅北約鄰國，戰爭也還會延續，這種恐俄心態不易改變。

孤注一擲 見步行步 在實際輸送武器的支援上，北約要到年底才能完成供應100萬發155毫米的炮彈；斯洛伐克會供應米格29戰機，但目的是希望可換到美政府供應F16；而英政府先前揚言供應貧鈾穿甲彈，就引發俄政府警告及聯合國和歐盟的關注，恐難成事。如今最困擾美國及英、法、德等大國的是，國內民眾不斷上升的反戰聲音及反通脹的社會運動，如今歐盟軍政界擔心可見的一年之內，北約對烏克蘭的經濟及軍備承諾都無法全面兌現，到來年各國政府更要面對選舉，沒有成績給人民看，更沒有時間進一步關注俄烏戰爭的發展和繼續支持。

歐盟軍政評論界坦言，歐盟大國都已失去對俄烏戰爭表現關心着緊的態度，現時連豹2坦克供應的數目也恐難超過100輛，根本不管用。看來北約只是在孤注一擲。盡「最大努力」，好好歹歹幫烏克蘭搞一次「全力」反攻，看看可以達到甚麼效果，然後再評估以後會不會或如何繼續支援下去。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻