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加國8旬婦捐血創世績
加拿大艾伯塔省一名八旬老婦米哈盧克（Josephine Michaluk）從1965年開始持續捐血，在數十年時間裏，以每單位約473毫升捐血量，共捐出203個單位，成為世界上捐血最多的女性。
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