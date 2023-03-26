澳洲小鎮缺老師 少年立志回鄉執教
【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省小鎮布羅肯希爾（Broken Hill）地處偏僻，教師紛紛搬往大城市，令學生只能靠自己學習。鎮內一名高中畢業生最近考獲獎學金出城攻讀教育學士，他稱會在畢業後返回家鄉執教，希望以一己些微力量稍紓教師短缺之苦。
獲獎學金攻讀教育學士
維洛津斯基（Cooper Wielozynski）是今年度鄉郊教育基金會（CEF）布羅肯希爾的3名獎學金得主之一，現在已搬到學校所在的城市巴瑟斯特（Bathurst）開始大學生活，攻讀他曾討厭的個人發展、健康和體育學科。
維洛津斯基在寫給CEF的自我介紹中表示，因教師差不多走光，在中學的最後幾年感到困難，加上餘下的教師很多都訓練不足，他覺得無所適從更一度想退學。幸好其中一位名為布拉德利（Jason Bradley）的老師堅持不放棄教導的精神，讓他終被感動還努力自學，更立志以布拉德利為榜樣，成為中學教師。他表示，明白很難吸引外面的教師到這荒蕪之地任教，與其終日抱怨不如自己帶頭改變現狀。他更希望在獲得教學資格時，地區教師短缺已成為過去，但一切還要看當地政府之後的走向。
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