西南航空機長暈倒 同行施援全機得保

折返拉斯維加斯 FAA徹查 美國西南航空公司一名機長上周三駕駛一架波音737-700內陸客機時，在起飛不久後突感不適暈倒，需要折返接受治療。在一名來自其他航空公司休假機師協助下，客機平安返回起飛機場，除了機長之外，其他機組人員及乘客無恙。聯邦航空局（FAA）正調查事件。

涉事西南航空編號6013內陸客機於當地上周三早上6時33分從內華達州拉斯維加斯麥卡倫國際機場起飛，原定同日下午1時左右抵達俄亥俄州首府哥倫布的機場。航班追蹤網站「FlightAware」顯示，客機起飛後不久朝住東北方向爬升，之後飛入猶他州空域，隨後180度轉向西南方向飛行，穿越亞利桑那州空域返回拉斯維加斯。西南航空翌日證實，機長在客機起飛後不久「需要接受治療」，於是返回麥卡倫國際機場，卻沒透露詳情。

休假機師助操作無線電 根據實時航空交通管制網站公布無線電對話內容，客機其中一人發現機長飛行途中感到胃痛，約5分鐘後「暈倒或喪失正常工作能力」。在對話中，該名人士稱機長約一分鐘後回復清醒，獲安排轉送客機後排接受照顧，需要立即把他送上救護車。

當失去機長之後，一名休假機師獲准進入客機駕駛艙，在副機師駕駛客機時協助對方操作無線電，成功合力於早上7時50分左右折返麥卡倫國際機場，沒有造成其他人員受傷。西南航空發言人翌日感謝該名來自其他航空公司機師出手相助，亦讚揚機組人員專業精神，也感激乘客耐心及理解。

乘客麥格林奇（Diane McGlinchey）受訪時憶述，機組人員當時曾透過廣播詢問，機上有否醫療人員，一名坐在前排女子自稱是護士。她稱自己正與丈夫坐在後排，根本不知道該名事後接受護士照顧人士正是機長，至客機返回機場才得悉真相。在訪問中，她不忘讚揚機組人員表現冷靜，同時感激休假機師出手相助。

本報綜合報道