聯合國會議 促各國護水資源

聯合國上周三起舉行為期3天的水資源大會，秘書長古特雷斯上周五呼籲各國改變用水方式及保護水資源，以免爆發衝突並確保未來全球繁榮，強調人類的生存取決於如何管理水資源。各國政府、多個非政府組織在會前及大會期間提出近700項承諾，包括建造廁所、保育30萬公里受損河流及大面積濕地等。（綜合報道）