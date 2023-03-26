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聯合國會議 促各國護水資源
聯合國上周三起舉行為期3天的水資源大會，秘書長古特雷斯上周五呼籲各國改變用水方式及保護水資源，以免爆發衝突並確保未來全球繁榮，強調人類的生存取決於如何管理水資源。各國政府、多個非政府組織在會前及大會期間提出近700項承諾，包括建造廁所、保育30萬公里受損河流及大面積濕地等。（綜合報道）
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