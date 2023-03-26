麥卡錫稱立法處理TikTok問題

麥卡錫

【本報綜合報道】美國國會眾議院議長麥卡錫上周五表示，國會將通過立法處理中國短片分享平台抖音國際版TikTok，引起對美國國家安全的憂慮。他稱TikTok行政總裁周受資前一天在眾議院能源和商務委員會聽證會的發言內容，令人非常憂慮。

麥卡錫指周受資未能夠說明中方沒有監控用戶數據，民主黨眾議員有國家安全擔憂，但並未支持在美國禁止TikTok。美國國會參議院商務委員會未安排聽證會，審議由參議員沃納和圖恩提出的法案，允許商務部禁止構成國家安全風險的外國技術。

法禁公務員設備安裝 另一方面，法國公共服務部長圭里尼上周五宣布，為了保證行政部門和公務員網絡安全，即時禁止250萬名公務員在工作設備安裝TikTok、串流影視平台Netflix、遊戲Candy Crush，社交網Twitter等娛樂應用程式，理由是它們的網絡安全和數據保護不足。禁令不適用於公務員個人手機，特殊情況可以豁免，例如行政溝通需要。