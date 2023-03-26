俄兵反無人機槍 疑中國製

【本報綜合報道】美國警告中國可能向俄羅斯提供武器之際，親俄媒體上周四發布頓涅茨克士兵使用反無人機槍的片段，軍事關注者認為該槍由中國電子公司生產。

俄羅斯《消息報》報道，頓涅茨克人民軍第一軍卡利米烏斯旅一名士兵，在阿夫迪夫卡方向展示使用反無人機槍。士兵表示聽到無人機的聲音後，憑此在空中定位無人機，再把反無人機槍設置至2.4赫茲模式，抑制全球定位系統（GPS）信號並按住扳機，5分鐘後無人機便降落地面。

網上軍事關注者認為，該把反無人機槍是中國廣東省深圳市一間電子公司的產品，它是便攜式無人機信號干擾器，可以切斷無人機與地面之間的信號，讓1,500米至2,000米半徑範圍內的無人機強行返航或懸停，而不會損害無人機。

裝甲車被烏軍使用 瑞士調查 另外，瑞士《新蘇黎世報》上周三報道，近日有外國記者在頓涅茨克州前線，發現烏軍裝備瑞士莫瓦格公司製造的裝甲車。負責戰爭物資出口的瑞士國家經濟事務秘書處展開緊急調查，找出誰人違反出口禁令。