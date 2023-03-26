俄兼併地 擬建非軍事緩衝區

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上周五表示，希望在兼併的烏克蘭地區建立非軍事緩衝區，否則俄軍有必要深入烏克蘭。俄羅斯目前控制烏克蘭約17%至18%領土，包括東部、亞速海和黑海沿岸的大片土地，以及克里米亞。

梅德韋傑夫表示，俄方需要在聲索的烏克蘭領土周圍建立非軍事化走廊，實現為保護俄羅斯領土而設定的所有目標，驅逐所有廣義上的外國人，建立一個不允許使用任何類型的中短距離武器的非軍事緩衝區。他警告，如果不建立這樣的區域，俄羅斯將不得不進一步向烏克蘭推進，攻佔首都基輔，甚至是烏克蘭西部城市利沃夫。