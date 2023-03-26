俄軍勢兇北歐4國聯手防空

美國北約司令見證簽字 俄羅斯去年揮軍入侵烏克蘭後，鄰近的歐洲地區加強安全合作，包括北歐四國與波羅的海三國。其中，瑞典、挪威、芬蘭及丹麥的空軍司令上周五宣布已經簽署意向書，同意成立北歐聯合防空體制，應對與日俱增的俄羅斯威脅。

簽署儀式在德國拉姆斯泰恩空軍基地舉行，美國駐歐非空軍司令、北約盟軍空軍司令赫克在場見證。挪威現役有57架F16戰機及37架F35A隱形戰機，芬蘭有62架F18戰機，丹麥有58架F16戰機，瑞典擁有逾90架JAS39戰機；挪威、芬蘭及丹麥分別訂購15架、64架、27架F35A隱形戰機。北歐四國空軍將加強合作，涉及領域綜合指揮與控制、作戰規劃與執行、靈活和韌性部署、聯合空中態勢感知、聯合訓練和演習。

軍機規模媲美歐洲大國 丹麥皇家空軍司令達姆（Jan Dam）表示，俄羅斯入侵烏克蘭推動北歐四國聯合防空體制成立，上述國家的空軍機隊規模可以與歐洲大國媲美。達姆透露，四國去年11月在瑞典首次商討加強空中合作，希望進一步整合空域監視、共享彼此雷達數據。分析指出北歐聯合防空體制，類似美國與加拿大在冷戰期間成立的北美空防司令部。挪威與丹麥是北約成員國，瑞典與芬蘭去年一起申請加入，有待全體成員國批准。

烏促美准芬蘭提供F18 另一方面，烏克蘭空軍發言人伊納特上周四表示，把美國援助的高速反輻射導彈配置在蘇聯時代戰機，射程及準確度均不及從美製F16戰機發射，更遑論打擊多個防空系統。烏克蘭需要西方製現代戰機，從遠距離摧毀俄軍防空系統及多管火箭炮。

芬蘭《赫爾辛基日報》報道，烏克蘭要求芬蘭提供美製F18戰機，並就轉讓戰機事宜請求與美國及芬蘭召開三方會議。芬蘭總理馬林認為可以討論，但國防部長凱科寧無意批准。由於F18戰機在美國製造，最終需要白宮同意才能夠轉讓予第三方。

本報綜合報道