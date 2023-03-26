美韓戰機黃海實彈演習制朝

【本報綜合報道】北韓頻頻展示新武器及發射導彈之際，美國及南韓上周一至上周五在黃海上空，展開空對空實彈射擊及空對地轟炸訓練，加強兩國空軍實戰能力懾朝。

另練空對地轟炸 訓練是「戰士護盾」聯合野外機動訓練一部分，南韓空軍出動F35A隱形戰機、F15K戰鬥轟炸機、KF16戰機、F4E戰機，美國A10攻擊機代表美方參與。F35A隱形戰機發射AIM9X及AIM120空對空導彈，又投擲GBU31聯合直接攻擊彈藥，命中並摧毀靶標。F15K戰鬥轟炸機發射AIM120空對空導彈、擴大反應型距外陸攻導彈，軍方表示擴大反應型距外陸攻導彈最大射程270公里，可以對敵人核心目標實施長程精確攻擊。

KF16戰機與F4E戰機分別投擲GBU31及GBU56聯合直接攻擊彈藥，也發射AIM7空對空導彈；A10攻擊機發射AGM65空對地導彈、投擲GBU31及GBU38聯合直接攻擊彈藥。南韓空軍空中作戰司令部表示，今次訓練驗證聯合空軍對核心靶標的精確打擊能力，以及南韓型三軸體系中殺傷鏈系統性能，美韓兩軍將通過實戰訓練形成決戰態勢。