遏非法捕魚 美艦巡西太平洋

【本報綜合報道】美國海軍於上周五宣布，瀕海戰鬥艦莫比爾號與部署該艦的海岸防衞隊執法人員，於上周一開始根據大洋洲海事安全倡議在西太平洋展開聯合巡邏，目的是減少及消除區內的非法、無管制、瞞報捕魚，打擊跨國犯罪、加強地區安全。

夥同海岸防衞隊 美國海軍在新聞稿表示，大洋洲海事安全倡議確保在印太地區，維護中西太平洋漁業委員會協議，即優先長期保育及可持續使用區內魚量。上述倡議改善海事安全及領域意識，有助美國海岸防衞隊執法人員從美國海軍艦艇執行海事執法行動；又表示這些聯合行動確保美國軍方，履行對盟友、夥伴、朋友的安全承諾。美國海岸防衞隊形容，在大洋洲與夥伴合作，對確保一個自由及開放的藍色太平洋至為重要。

由於瀕海戰鬥艦具備快速及靈活的機動能力，亦配備大型飛行甲板、有人及無人航空部隊等，所以適合執行今次的任務。值得留意的是，除了莫比爾號外，美國正在西太平洋部署瀕海戰鬥艦查爾斯頓號及奧克蘭號，兩艦以新加坡為前沿部署基地。