美新福特級航母 交付遲一年

【本報綜合報道】美國海軍正在建造新一代福特級航空母艦，逐步取代現役尼米茲級航空母艦。美國傳媒上周四報道，根據海軍發布的2024財政年度預算文件，下一艘福特級航空母艦約翰‧甘迺迪號將延遲交付一年，確保它準備好部署印太地區。

將部署印太地區 約翰‧甘迺迪號是第二艘福特級航空母艦，第一艘是福特號，排在約翰‧甘迺迪號之後的是企業號、多里斯‧米勒號。根據軍方最新計劃，約翰‧甘迺迪號交付日期由2024年6月延至2025年，以更改該艦試航後維修期（PSA）、在建造期間展開更多工作，使之交付時具備更多能力。它將是第一艘部署印太地區的福特級航空母艦。

約翰‧甘迺迪號2019年12月命名時，原本計劃2022年交付，但軍方2020年由雙階段交付模式改為單階段交付模式，增加兩年的工作。船廠得以改動該艦的設計，配合部署F35C隱形戰機、安裝企業對空監視雷達、修復建造福特號時發現的問題。若採用雙階段交付模式，約翰‧甘迺迪號將在交付後，才追加修改引進F35C隱形戰機。