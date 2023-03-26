美駐敍兩基地 再捱炸 與伊朗關係 續惡化

美國與伊朗在敍利亞的衝突有升級迹象，美方上周四空襲親伊朗組織的據點後，駐敍美軍翌日再度遇襲，至少一名士兵受傷。美國總統拜登重申不尋求與伊朗衝突，但表明會採取有力行動保護人民，並繼續打擊中東地區的恐怖分子威脅；在敍利亞的親伊朗部隊發表強硬聲明，揚言有能力回應美國轟炸其據點。

美國國防部發言人賴德表示，獲得伊朗支持的組織上周五早上發射10枚火箭，攻擊以美國為首聯軍、位於敍利亞東北部的綠村（Green Village）基地，但沒有造成美方或聯軍人員受傷，亦沒有美方裝備或設施受損。

F15E戰機空襲後遭報復 他表示，評估認為襲擊由伊朗革命衞隊附屬組織發動，目的是報復美國上周四派出F15E戰鬥轟炸機空襲其據點。

美國中央司令部證實綠村基地上周五早上8時05分遇襲，其中一枚火箭擊中基地5公里外一間民房並造成嚴重破壞，兩名女子及兩名兒童受傷。司令部形容這類任意火箭攻擊危害美軍、聯軍、當地平民人口，以及敍利亞及整個地區的安全與穩定，重申正如拜登清楚表明，美方將採取必要保護措施，並選擇作出回應的時間及地點。

與此同時，美國傳媒引述美方官員報道，康菲（Conoco）基地及綠村基地上周五晚上再度遇襲，前者當地時間晚上10時39分被多枚火箭攻擊，有美軍士兵受傷，後者當地時間晚上11時23分成為自殺式無人機攻擊目標，其中兩架被基地防空系統擊落，餘下一架情況未明，上址有建築物受損。

復仇者系統現防禦漏洞 此輪美伊衝突源於美國在敍利亞東北部哈塞克的基地上周四遇襲，美國官員指該基地配備的復仇者防空系統當時並非「全面運作」，令人懷疑施襲者是否發現這個防禦漏洞，抑或只是時間巧合剛好派出自殺式無人機。其中一名官員稱，該防空系統可能出現維修問題，又稱基地有其他防禦措施，但就算聯合起來也不是萬無一失。

拜登：採取有力行動護民 正在加拿大訪問的拜登表示，一個伊朗支持的武裝組織，上周四襲擊美國在敍利亞的設施，導致一名美國公民死亡，他下令國家安全團隊立即回應。被記者問及伊朗持續攻擊美國人，會否有高昂代價時，拜登只是簡單地回答「我們不會停下來」。

賴德形容伊朗是整個中東地區的不穩定源頭，該國代理人在也門、霍爾木茲海峽、波斯灣、黎巴嫩活動。

他重申繼續與聯軍盟友及夥伴確保地區穩定及安全，不尋求擴大衝突，但警告「若我們的人受到威脅，我們將繼續作出合適及相應的回應。」本報綜合報道

美國軍方為駐敍部隊配備復仇者防空系統。 F15E戰鬥轟炸機 遇襲駐敍美軍基地位置