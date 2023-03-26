澳洲女網民炫富 深圳退休官受查

自誇祖父億萬家財 一名身在澳洲女網民上周三在內地社交平台微博發表涉嫌炫富及侮辱中國人言論，包括「我只知道我家有9位數（財產）」等，獲其他網民推測其爺爺是廣東省深圳市交通運輸局某位鍾姓前分局長。深圳市交通運輸局前天證實，有關言論提及爺爺確是局方前貨運分局幹部鍾××。深圳市紀委監委工作人員亦稱，已有部門處理事件，將依法依規處理。

名叫「北極鯰魚」微博用戶上周三與其他網民對罵，在留言除了自稱家財上億，更說「我想混哪個平台就哪個平台，想在哪個國家就哪個家」及「喜歡看×性難改的樣子」等爭議言論。她翌日仍不改風格，繼續說：「我家那麼多錢都是韭菜供的，我怎麼能不喜歡呢？」

多次發表圖文 暗示涉貪 經調查後，內媒發現北極鯰魚過往多次在微博發表辱罵他人及崇拜爺爺貼文，更不時貼出對方外出其他國家公幹照片。在2月6日貼文中，她說爺爺當年首先去了廣西自治區桂林市扮漁夫賣魚，之後身穿西裝公派美國紐約，好像臉上寫上4個大字，那就是「感覺貪了」。

根據照片等資料，有網民推測北極鯰魚是深圳市交通運輸局前分局長鍾庚賜孫女。面對外界質疑，深圳市交通運輸局前天發通報稱，局方已注意網民言論，經核查後證實當事人是前貨運分局幹部鍾××，已於2007年11月30日退休。

鍾庚賜揭曾任公司董事長 鍾××同日接受內媒訪問時否認家中財產上億說法，強調自己2007年已經退休，曾任深圳區級交通局局長，「老老實實就這樣幹到退休」。他又指控網上部分言論是網民造謠，其孫女正哭得一塌糊塗，又指自己已向領導交出材料，「一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。

然而，內媒前天揭發鍾庚賜2003年9月曾成立金域遠東（陽山）有限公司，出任公司董事長及法定代表人。公司認繳金額達到1,200萬美元（約9,360萬港元），經營範圍包含生產、銷售高補強透明白碳黑及消光劑等項目籌建。內媒質疑鍾庚賜在職期間註冊公司，涉嫌違反國家規定。本報綜合報道